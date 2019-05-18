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Бизнес-тренера Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствах

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Знаменитый американский бизнес-тренер Тони Роббинс оказался в центре скандала о сексуальных домогательствах. Информацию об этом распространил портал BuzzFeed в пятницу, 17 мая.

Отмечается, что бывшие сотрудницы и поклонницы обвинили его в неподобающем поведении и домогательствах, а сам Роббинс жестко критиковал жертв насилия. Об этом свидетельствуют сделанные тайно записи его тренингов.

Кроме того, ассистентки рассказывали, как Роббинс требовал, чтобы они работали с ним наедине, пока он был голым в номере отеля или душе.

Волна громких заявлений о домогательствах и изнасилованиях прошла по Голливуду и США в целом после скандала с продюсером Харви Вайнштейном. В неподобающем поведении его публично обвинили уже более 150 женщин, среди которых актрисы Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу.

21 апреля режиссер Роман Полански подал иск в суд против Американской киноакадемии и потребовал восстановить свое членство в организации, откуда он был исключен из-за обвинений в домогательствах к несовершеннолетним и изнасиловании.

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