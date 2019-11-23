Минтранс усомнился в возобновлении чартеров с Египтом в 2019 году

Чартерное авиасообщение с Египтом вряд ли будет возобновлено в 2019 году. Об этом в субботу, 23 ноября, заявил глава Минтранса России Евгений Дитрих.

«Исходя из анализа ситуации, исходя из наших совместных проработок с египетскими партнерами, в 2019 году, скорее всего, чартеры возобновлены не будут», — сказал он журналистам. Его цитирует «РИА Новости».

По словам главы ведомства, для того чтобы «двигаться дальше», российской стороне необходимо подтверждение устранения ряда замечаний в части безопасности аэропортов курортных Хургады и Шарм-эш-Шейха.

«Соответственно, по получении ответа от египетской стороны мы готовы оперативно снарядить команду проверяющих, которая могла бы убедиться в устранении этих недостатков», — отметил Дитрих.

При этом он не назвал срок, когда может состояться визит российских специалистов.

РФ приостановила авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения самолета «Когалымавиа», выполнявшего рейс Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург. На борту лайнера находились 217 туристов и семь членов экипажа, все они погибли.

В январе 2018 года было восстановлено авиасообщение с Каиром.

В случае положительного решения возобновить туры на курорты Египта можно будет за две недели, полагают в Российском союзе туриндустрии (РСТ).