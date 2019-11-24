«Россия — среди претендентов на золото ЧМ»

В следующую субботу женская сборная России по гандболу начнет выступления на ЧМ в Японии. Действующие олимпийские чемпионки проведут первый крупный турнир под руководством нового главного тренера испанца Амброса Мартина. В августе он сменил на этом посту легендарного Евгения Трефилова, приведшего россиянок к золоту Игр-2016 в Рио-де-Жанейро.

Мартин уже полтора года работает в клубе «Ростов-Дон», чьи игроки составляют костяк сборной России. Один из лидеров клуба и национальной команды — Анна Сень, завоевавшая олимпийское золото и серебро прошлогоднего чемпионата Европы, где в финале мы проиграли хозяйке турнира Франции (21:24).

В интервью «Известиям» звездная гандболистка рассказала о профессиональных качествах нового наставника сборной и главных конкурентах России на предстоящем чемпионате мира.

— Как Амброс Мартин освоился в национальной команде?

— Могу сказать, что он очень хорошо вписался в наш коллектив. Хотя Амбросу не впервой входить в новую команду, в том числе российскую. Правда, девчонкам из других клубов мы немного помогаем, поскольку всё равно есть определенные проблемы с языковым барьером.

— Он работает в сборной иначе, чем в клубе?

— Абсолютно нет. Он такой же требовательный. Кардинальных изменений в его работе не вижу. Разве что в сборной Амброс больше времени уделяет игрокам других клубов, так как они меньше понимают его тактику.

— Он подстраивается под игровые качества подопечных или надо подчиняться его схемам?

— Он ни под кого не подстраивается. У него есть свои требования, которые мы должны выполнять. Нет таких игроков, под которых тренеру надо подстраиваться.

— Волнуетесь из-за того, что скоро стартует первый турнир под началом нового тренера сборной?

— Не знаю, посмотрим, что из этого получится. Конечно, после Евгения Васильевича было немного тяжело перестраиваться именно в сборной. Но мы настроены очень позитивно. Будем стараться играть только на победу.

— Весной предстоит отборочный турнир на Олимпиаду в Токио. Но у России есть шанс досрочно пробиться туда — в случае собственной победы на чемпионате мира или в качестве прошлогоднего вице-чемпиона Европы, если его победитель Франция выиграет золото и на ЧМ. Будете болеть за француженок?

— Вообще нет. Не знаю, кто у нас в команде так будет делать. Прошлогодний чемпионат Европы был первым турниром, где мы так неудачно сыграли с Францией в финале. Поэтому болеть за нее не буду. И вообще ни за кого, кроме себя. Моя команда — Россия. И буду играть только для того, чтобы мы победили.

— Помимо Франции кого считаете главными конкурентами России на ЧМ?

— Норвегия, Голландия, мы и Франция — четыре номинанта на золото. Я так считаю.

— У Норвегии сейчас серьезные кадровые проблемы. Это им не помешает?

— Конечно, знаю, что у них куча травмированных игроков. Но могу сказать, что Норвегия — это такая сборная, где номера три могут быть сейчас лучше, чем травмированные лидеры. То есть они тренируются и играют в рамках одной школы гандбола с детства. Молодые спортсмены приезжают в сборную, зная, как национальная команда играла пять лет назад. У них вся страна работает на сборную. А не так, когда клубы отдельно, а сборная отдельно.

— Когда в России может появиться такая же система? И нужна ли она нам?

— Не знаю. Мне кажется, пока у нас хорошие результаты, надо работать так, как мы работаем.