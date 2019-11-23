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Путин призвал ЕР «терзать и трясти» чиновников на местах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин призвал партию «Единая Россия» «терзать и трясти» чиновников на местах, добиваясь нужных для граждан решений. Об этом сообщает ТАСС в субботу, 23 ноября.

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«Вы же видите, сами знаете, то больничку покажут развалившуюся, то еще что-то такое. На местах-то вы должны это видеть, если чиновники не видят. Терзать их, трясти, добиваться решения», — сказал он во время выступления на партийном съезде.

Глава государства также добавил, что «Единая Россия» не должна автоматически соглашаться с любыми действиями чиновников, какими бы высокопоставленными они ни были, заявил президент России Владимир Путин.

«Мы часто упоминаем о том, что «Единая Россия» — это правящая партия. Да, отчасти так на самом деле и есть. Но это совсем не значит, что партия полностью ассоциируется с любым чиновником во власти, с любым уровнем исполнительной власти», — уточнил он.

Он подчеркнул, что партия является мощной общенациональной общественно-политической организацией и силой, которая не должна соглашаться с мнением или действиями любого чиновника, даже если он считает себя ее членом и подчеркивает свою близость к ней.

По словам Путина, у ЕР и ее сторонников нет морального права «что-то недоделать или где-то схалтурить», необходима внутренняя нравственная позиция, а «словоблуды и конъюнктурщики «сдадут» не только партию, но и страну».

В этот же день премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал главные задачи партии «Единая Россия» на предстоящих в 2020–2021 годах выборах. По его словам, в первую очередь политическое объединение должно сохранить политическое лидерство и продолжить курс на улучшение качества жизни граждан.

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