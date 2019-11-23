Прямой эфир

СК объявил в розыск нижегородского «вора в законе»

0
Фото: СК РФ/sledcom.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении 36-летнего Виктора Жаринова по признакам преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»), сообщает сайт ведомства в субботу, 23 ноября.

Проверочная забота: как пройти полиграф и не запятнать репутацию
Специалисты — о «кнопкожателях», Джеймсах Бондах из народа и точности «детектора лжи»

По версии следствия, в мае 2013 года Жаринов занял высшее положение в преступном сообщества — «вор в законе».

С 2013-го и по ноябрь 2019 года он организовал совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений.

Как сообщает следствие, в 2019 году при участии Жаринова были похищены два жителя из Ульяновска, которых насильно удерживали на территории Нижнего Новгорода и Чебоксар. Целью похищения стало принуждение к передаче контроля над одной из коммерческих организаций лицам из криминального общества.

В настоящий момент Жаринов объявлен в розыск. Следствие проводит мероприятия по установлению его местонахождения. Расследование продолжается.

23 сентября депутаты внесли в Госдуму законопроект об отдельном содержании лидеров организованных преступных сообществ (ОПС) в местах лишения свободы, в том числе и изоляторах временного содержания. Законопроект предлагает отдельное содержание «осужденных за занятие высшего положения в преступной иерархии».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Суд заочно арестовал троих подозреваемых в убийстве депутата Сидоровой
Против криминального авторитета Ахмеда Сутулого возбудили уголовное дело

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019