СК объявил в розыск нижегородского «вора в законе»

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении 36-летнего Виктора Жаринова по признакам преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»), сообщает сайт ведомства в субботу, 23 ноября.

По версии следствия, в мае 2013 года Жаринов занял высшее положение в преступном сообщества — «вор в законе».

С 2013-го и по ноябрь 2019 года он организовал совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений.

Как сообщает следствие, в 2019 году при участии Жаринова были похищены два жителя из Ульяновска, которых насильно удерживали на территории Нижнего Новгорода и Чебоксар. Целью похищения стало принуждение к передаче контроля над одной из коммерческих организаций лицам из криминального общества.

В настоящий момент Жаринов объявлен в розыск. Следствие проводит мероприятия по установлению его местонахождения. Расследование продолжается.

23 сентября депутаты внесли в Госдуму законопроект об отдельном содержании лидеров организованных преступных сообществ (ОПС) в местах лишения свободы, в том числе и изоляторах временного содержания. Законопроект предлагает отдельное содержание «осужденных за занятие высшего положения в преступной иерархии».