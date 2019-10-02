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Минфин резко увеличит выдачу межгосударственных займов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Минфин планирует ссудить иностранным правительствам и организациям более 1 трлн рублей ( $15,5 млрд) в следующие три года, что больше, чем за предыдущие пять лет. Это следует из материалов к проекту бюджета на 2020–2022 годы, с которым ознакомились «Известия».

Из них вышел долг: размер заимствований регионов опустился ниже 2 трлн
До такого уровня показатель не доходил с ноября 2014 года

Отмечается, что деньги иностранным заемщикам требуются для завершения совместных проектов с российскими партнерами и финансирования покупателей российской продукции.

Список крупных получателей кредитов в ведомстве не разглашают, но, по данным экспертов, в их число войдут Турция, Индия и Иран.

По мнению специалиста из Экономической экспертной группы Игоря Белякова, большая часть из 1 трлн рублей, который Россия резервирует под выдачу в долг, будет относиться к экспортным кредитам. Чаще всего такие займы берут развивающиеся страны.

В свою очередь, Россия будет брать в долг меньше, чем давать взаймы: 640 млрд рублей, или $9,7 млрд. В основном Москва планирует занимать за счет размещения облигаций на иностранных площадках.

Подробнее читайте в новом материале «Известий» от 3 октября.

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