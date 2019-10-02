В Дагестане страдавший от зубной боли пациент убил стоматолога

В дагестанском Дербенте страдающий от зубной боли пациент убил стоматолога, который не смог принять его рано утром, сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское МВД в Instagram в среду, 2 октября.

По информации полиции, около 6.30 по местному времени (совпадает с мск) в дом к дантисту постучался человек и пожаловался на якобы сильную зубную боль. На предложение обратиться в кабинет врача в 8 утра, пациент заявил, что не в силах терпеть.

Тогда родственники решили разбудить стоматолога, он вышел помочь пациенту, после чего врача убили. Тело 35-летнего доктора обнаружили во дворе дома. Он умер от проникающего удара острым предметом в область груди. На месте был обнаружен сувенирный кинжал, который, предположительно и стал орудием убийства.

Злоумышленника 30–35 лет объявили в розыск. Его приметы переданы в полицию.

Ранее в октябре сообщалось, что в Белгороде полицейский застрелил угрожавшего ножом мужчину. Перед этим злоумышленник, предположительно, зарезал своего отца-пенсионера.