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В Дагестане страдавший от зубной боли пациент убил стоматолога

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Фото: РИА Новости/Абдула Магомедов
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В дагестанском Дербенте страдающий от зубной боли пациент убил стоматолога, который не смог принять его рано утром, сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское МВД в Instagram в среду, 2 октября.

По информации полиции, около 6.30 по местному времени (совпадает с мск) в дом к дантисту постучался человек и пожаловался на якобы сильную зубную боль. На предложение обратиться в кабинет врача в 8 утра, пациент заявил, что не в силах терпеть.

Тогда родственники решили разбудить стоматолога, он вышел помочь пациенту, после чего врача убили. Тело 35-летнего доктора обнаружили во дворе дома. Он умер от проникающего удара острым предметом в область груди. На месте был обнаружен сувенирный кинжал, который, предположительно и стал орудием убийства.

Злоумышленника 30–35 лет объявили в розыск. Его приметы переданы в полицию.

Ранее в октябре сообщалось, что в Белгороде полицейский застрелил угрожавшего ножом мужчину. Перед этим злоумышленник, предположительно, зарезал своего отца-пенсионера.

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