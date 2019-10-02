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Актриса Мария Миронова родила ребенка в 46 лет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Советская и российская актриса театра и кино 46-летняя Мария Миронова родила второго ребенка. Этой новостью она поделилась со своими подписчиками в Instagram.

Также она сопроводила свой пост галереей фотографий, в которую вошли отпечаток маленькой ноги ребенка и ее собственный портрет.

Пол малыша и его имя звезда театра и кино держит в секрете, отмечает «Газета.ру».

Актриса театра «Ленком» Мария Миронова снялась в сериале «Садовое кольцо». Также она известна по роли в фильме Павла Лунгина «Свадьба», который удостоился приза за лучший актерский ансамбль на Каннском кинофестивале.

Ранее в сентябре российский певец Сергей Лазарев впервые рассказал о рождении дочери, которое он держал в тайне.

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