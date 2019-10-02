Глава «Юнармии» задержан за совращение школьницы

Полиция задержала руководителя штаба детско-юношеской спортивной школы «Юнармия» Алексея Наавгуста, которого подозревают в совращении 15-летней школьницы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, в сексуальной связи со взрослым мужчиной девочку заподозрила директор школы, в которой учится девятиклассница. Она сообщила об этом в полицию 25 сентября.

В ходе проверки было установлено, что Наавгуст несколько раз вступал в интимную связь с подростком. Их встречи проходили в салоне его автомобиля. В полиции он дал признательные показания.

Сайт kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточняет, что девочка — жительница подмосковного поселка Фряново городского округа Щелково. Мужчине, который совершал в отношении нее противоправные действия, — 43 года.

«Педагог предположила, что всё началось еще летом 2018 года и продолжается по настоящее время», — говорится в сообщении.

Ранее, 17 июня, издание «МК» сообщало, что восьмилетняя девочка из школы олимпийского резерва в Московской области обвинила своего тренера в сексуальных домогательствах. В полицию заявила мать ребенка. 52-летний тренер был задержан. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».