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Лазарев впервые рассказал о рождении дочери

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери, которое он держал в тайне. Об этом он поведал в программе «Секрет на миллион» на НТВ в воскресенье, 29 сентября.

По словам исполнителя, девочку назвали Анной, сейчас ей один год. Она учится ходить и активно ползает. Певец старается уделить ей как можно больше внимания и скупает красивые наряды. Также он показал совместное фото с малышкой и сыном Никитой. Рождение мальчика он также скрывал некоторое время.

Слухи о том, что у Лазарева родилась дочь, появились в конце мая 2019 года. Об этом сообщал Cosmopolitan со ссылкой на источник telegram-канала «Только никому» 26 мая. Сам певец отреагировал тогда на слухи о рождении ребенка фотографией в своем профиле в Instagram, на которой его пятилетний сын держит указательный палец у виска. «Тут как бы мой сын показывает некоторым!» — говорилось в подписи к фото.

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