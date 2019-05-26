Лазарев прокомментировал слухи о рождении дочери

Певец Сергей Лазарев отреагировал на появившиеся слухи о рождении дочери. Фотографию с обращением к поклонникам исполнитель опубликовал в своем профиле в Instagram в воскресенье, 26 мая.

В своих «Историях» Лазарев выложил селфи вместе с пятилетним сыном Никитой. На кадре ребенок держит указательный палец у виска.

«Тут как бы мой сын показывает некоторым!» — говорится в подписи к фото.

Ранее, 24 мая, певица Светлана Лобода опубликовала первое фото вместе с дочерью Тильдой. Ребенок родился в прошлом году. По неподтвержденным слухам, отцом девочки является лидер немецкой индастриал-метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн.