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Мостовой объяснил причину выбора Тедеско

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Фото: ТАСС/dpa/Guido Kirchner
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Бывший член сборной России по футболу Александр Мостовой объяснил, почему «Спартак» сделал выбор в пользу малоизвестного в России немецко-итальянского специалиста Доменико Тедеско, который с высокой долей вероятности займет должность главного тренера футбольного клуба.

Контракт с 34-летним специалистом рассчитан до лета 2022 года, пишет РИАМО. Представление Тедеско должно состояться во время паузы на матчи сборных.

«Иностранец — это хорошо, потому что на него столько всякой всячины выливаться не будет. Важно, чтобы затихли все те страсти, которые происходили», — пояснил эксперт в эфире НСН.

29 сентября в Москве матч «Спартак»–«Оренбург» завершился победой последнего со счетом 1:2. После этого главный тренер красно-белых Олег Кононов не явился на пресс-конференцию и флеш-интервью. Поражение от «Оренбурга» стало четвертым подряд для «Спартака» в РПЛ. После этого Кононова отправили в отставку с поста главного тренера команды.

30 сентября стало известно, что «Спартак» рассматривает бывшего тренера «Шальке» Доменико Тедеско на пост главного наставника команды.

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