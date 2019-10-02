Угрожавшего поджогом канистры бензина задержали у здания Еврокомиссии

Перед зданием Еврокомиссии в Брюсселе задержали мужчину, угрожавшего поджечь канистру с бензином. Об этом 2 октября сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

По данным правоохранительных органов, задержанный гражданин Хорватии громко кричал, держа в руке канистру с горючим. Прибывшие на место инцидента пожарные облили мужчину из огнетушителя, после чего нарушителя задержали и доставили в местную больницу.

Уточняется, что своими действиями мужчина пытался привлечь внимание французского президента Эммануэля Макрона к своим семейным проблемам.

25 августа более сотни украденных портретов Макрона пронесли по улицам участники протестного марша в защиту экологии на юго-западе Франции.