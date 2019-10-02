Прямой эфир

Угрожавшего поджогом канистры бензина задержали у здания Еврокомиссии

0
Фото: REUTERS/Yves Herman
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Перед зданием Еврокомиссии в Брюсселе задержали мужчину, угрожавшего поджечь канистру с бензином. Об этом 2 октября сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

По данным правоохранительных органов, задержанный гражданин Хорватии громко кричал, держа в руке канистру с горючим. Прибывшие на место инцидента пожарные облили мужчину из огнетушителя, после чего нарушителя задержали и доставили в местную больницу.

Уточняется, что своими действиями мужчина пытался привлечь внимание французского президента Эммануэля Макрона к своим семейным проблемам.

25 августа более сотни украденных портретов Макрона пронесли по улицам участники протестного марша в защиту экологии на юго-западе Франции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Челябинске задержали сломавшего ворота у здания правительства мужчину
В Париже неизвестный набросился с ножом на картину концептуалиста

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019