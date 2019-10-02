Новый источник питьевой воды оборудуют в Казани

Резервный источник питьевой воды создадут в Казани. Водозабор расположится на территории Лаишевского района, где находится месторождение подземных вод.

Производительность водозабора «Столбищенский» составит около 200 тыс. кубометров воды в сутки. С его запуском удастся исключить из сети мелкие подземные скважины, из которых вода поступает несоответствующего качества. Кроме того, появление резервного источника повысит стабильность водного комплекса и сократит долю поверхностных вод в централизованном водоснабжении. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

На текущий момент Казань обеспечивает водой поверхностный водозабор «Волжский». Его производительность составляет 510 тыс. кубометров в сутки. Это 87% от общей подачи воды в городе. Еще 13% обеспечивают локальные водозаборы.