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Кисловодский водопад назвали одним из самых красивых в России

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В десятку самых красивых в стране водопадов включили Лермонтовский водопад в Кисловодске. Рейтинг составили эксперты Tvil.ru по результатам интернет-опроса пользователей.

В список включены как одиночные водопады, так и комплексы водопадов, которые объединены географически. Самым красивым признали водопад Джур-Джур в Крыму. Он расположен на юге полуострова на реке Улу-Узень.

Второе и третье места — у Чегемских водопадов в Кабардино-Балкарии и комплекса водопадов в долине Шахе недалеко от Сочи.

Лермонтовский водопад расположился на восьмом месте, опередив Алибекский водопад в Карачаево-Черкесии, сообщает NewsTracker.

Ранее Кисловодск занял седьмое место в рейтинге городов для поездки в осенние выходные.

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