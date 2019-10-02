Женщина погибла при наезде двух машин в Челябинске

В Челябинске проводится проверка по факту гибели женщины-пешехода. Ее сбили два автомобиля.

По данным ГИБДД, 51-летняя челябинка пыталась перейти дорогу вблизи жилого дома по улице Героев Танкограда. В результате женщину сбил автомобиль Hyundai под управлением водителя 1990 года рождения. От удара пострадавшую отбросило на встречный автомобиль «Лада» под управлением водителя 1989 года рождения.

От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. В Госавтоинспекции уточнили, что у водителя иномарки имелись признаки опьянения, однако он отказался от освидетельствования. Об этом сообщает 1obl.ru.

Ранее сообщалось, что в городском округе Домодедово водитель грузовика совершил наезд на женщину с ее семилетней дочерью. От полученных травм девочка скончалась на месте.