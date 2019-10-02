Шесть человек пострадали в ДТП в Алтайском крае

Внедорожник опрокинулся во время движения по трассе в Алтайском крае. Травмы получили шесть человек.

Авария произошла на территории Солонешского района. По данным Госавтоинспекции, автомобиль Nissan Terrano выехал с проезжей части и опрокинулся. В салоне находились семь человек, в том числе дети. По предварительной версии, женщина-водитель не справилась с управлением. Об этом сообщает altapress.ru.

За медицинской помощью обратились водитель и пять пассажиров, в том числе четыре ребенка. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области трехлетний мальчик погиб, выпав из транспортного средства под колеса прицепа.