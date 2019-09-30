Депутат погиб в ДТП в Саратовской области

Депутат Федоровского районного собрания Азамат Душалов погиб в дорожной аварии в Энгельсском районе накануне вечером. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию региона.

Собеседница агентства подтвердила гибель Душалова.

В пресс-службе ГИБДД региона рассказали, что автомобиль Toyota, в котором находился Душалов, съехал в кювет. Депутат погиб, а водитель и 17-летняя девушка, также сидевшая в машине, получили травмы.

5 июня 2017 года стало известно, что муниципальный депутат от Таганского района Владимир Боушев, ехавший на велосипеде по МКАД, погиб в ДТП с автомобилем. Вероятной причиной смертельного ДТП стала невнимательность водителя при маневрировании, скорее всего, он просто не заметил следовавшего по автомагистрали велосипедиста во время перестроения.

Трагедия произошла на 8-м км МКАД вблизи съезда с Косинского шоссе, когда мужчина направлялся в гости к своему отцу.