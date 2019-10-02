Пятеро детей госпитализированы с дизентерией в Петербурге

В одной из школ Санкт-Петербурга введен карантин после заболевания пяти учеников первого класса. У ребят диагностировали дизентерию.

По словам родителей, первоклассники пожаловались на боль в животе после обеда в столовой. Дети сообщали, что у котлет был неприятный привкус. Школьников доставили в больницу, сообщает телеканал «78».

По факту произошедшего проводится проверка Роспотребнадзора, на время которой в школе введен карантин.

Ранее сообщалось, что в Брянской области жители поселка Глинищево массово отравились шаурмой. В больницу обратились 16 человек. Все они покупали шаурму в одном и том же ларьке.