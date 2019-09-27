Жители Брянской области массово отравились шаурмой

В Брянской области приостановлена деятельность предприятия после массового отравления клиентов шаурмой. В больницу обратились 16 человек.

По данным пациентов, все они приобрели шаурму в ларьке в поселке Глинищево. После еды местные жители почувствовали себя плохо. С острой кишечной инфекцией в больницу обратились 16 человек, девять из них госпитализированы. Об этом сообщает интернет-газета «Брянские новости». Детей среди отравившихся не было.

В ходе проверки специалисты Роспотребнадзора обнаружили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований в ларьке. В частности, помещение не было оборудовано горячей водой, отсутствовали документы, подтверждающие качество и источник продукции. Также работники не смогли предоставить документы о прохождении медицинского осмотра. Деятельность ларька приостановлена, административные материалы переданы в суд.