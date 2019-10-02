В Госдуме попросили Цукерберга отчитаться за работу Facebook в России

Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела России попросила руководителя американской соцсети Facebook отчитаться о соблюдении компанией российского законодательства. Об этом 2 октября пишет «РИА Новости» со ссылкой на главу комиссии Василия Пискарева.

«Вопросы направили. У них нет своего представительства в Москве юридически значимого», — пояснил Пискарев.

Он отметил, что 8 сентября, в единый день голосования, Facebook стал площадкой для незаконной политической агитации в России. Ранее глава комиссии отмечал, что руководство соцсети блокировало аккаунт премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из-за возможного нарушения избирательного законодательства, а в России руководствуются «двойными стандартами», используя свою площадку, сообщает телеканал «360».

В начале сентября стало известно, что Facebook не выплатил штрафа в размере 3 тыс. рублей, установленного 12 апреля Мировым судом Москвы за отказ компании предоставить Роскомнадзору информацию о локализации данных российских пользователей.

Специальная комиссия по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России была создана в Госдуме, чтобы разобраться с призывами к гражданам РФ участвовать в несанкционированных акциях протеста. По данным депутатов, такие призывы были размещены на сайтах иностранных СМИ и дипломатических представительств других стран, пишет REGNUM.

20 сентября в Госдуме заявили о необходимости предусмотреть серьезные штрафы за вмешательство во внутренние дела страны для Google и Facebook.