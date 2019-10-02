Прямой эфир

Новую детскую поликлинику сдадут в Брянске к концу года

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Брянске к концу года планируют достроить и сдать новую детскую поликлинику в Фокинском районе. В августе на объекте сменился подрядчик.

Работы велись на протяжении всего лета, и сейчас коробка здания возведена до шестого этажа. На втором и третьем этажах рабочие вставляют окна, пишет интернет-газета «Брянские новости».

Стоимость реализации проекта составляет 345 млн рублей. Большая часть средств выделена из федерального бюджета.

Завершить строительство планируется до конца этого года, тогда же объект должен быть сдан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Реконструкция поликлиники в Одинцово выполнена на 35%
Поликлинику в ХМАО проверят после жалоб пациентов на очереди

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019