Новую детскую поликлинику сдадут в Брянске к концу года

В Брянске к концу года планируют достроить и сдать новую детскую поликлинику в Фокинском районе. В августе на объекте сменился подрядчик.

Работы велись на протяжении всего лета, и сейчас коробка здания возведена до шестого этажа. На втором и третьем этажах рабочие вставляют окна, пишет интернет-газета «Брянские новости».

Стоимость реализации проекта составляет 345 млн рублей. Большая часть средств выделена из федерального бюджета.

Завершить строительство планируется до конца этого года, тогда же объект должен быть сдан.