Прямой эфир

Реконструкция поликлиники в Одинцово выполнена на 35%

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Московской области реконструкция поликлиники Одинцовской центральной районной больницы завершится в первом квартале 2020 года, сообщили в пресс-службе муниципальной администрации.

Степень готовности объекта составляет 35%. На территории начались работы по благоустройству. Учреждение рассчитано на 1500 посещений в день. Здесь обустроят терапевтическое, эндоскопическое и хирургическое отделения, а также травмпункт, кабинеты узких специалистов, лабораторию. Об этом сообщает портал «Подмосковье сегодня».

В начале августа в подмосковном городе Пушкино завершился ремонт в роддоме районной больницы им. профессора Розанова. Там провели плановую дезинфекцию и обновили оборудование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ремонт завершили в роддоме пушкинской больницы в Подмосковье
Новое оборудование поступило в больницу в подмосковном Дзержинском

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019