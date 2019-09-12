Реконструкция поликлиники в Одинцово выполнена на 35%

В Московской области реконструкция поликлиники Одинцовской центральной районной больницы завершится в первом квартале 2020 года, сообщили в пресс-службе муниципальной администрации.

Степень готовности объекта составляет 35%. На территории начались работы по благоустройству. Учреждение рассчитано на 1500 посещений в день. Здесь обустроят терапевтическое, эндоскопическое и хирургическое отделения, а также травмпункт, кабинеты узких специалистов, лабораторию. Об этом сообщает портал «Подмосковье сегодня».

В начале августа в подмосковном городе Пушкино завершился ремонт в роддоме районной больницы им. профессора Розанова. Там провели плановую дезинфекцию и обновили оборудование.