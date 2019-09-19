Поликлинику в ХМАО проверят после жалоб пациентов на очереди

Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа организует проверку поликлиники Нижневартовска. Решение принято из-за много численных жалоб пациентов на длинные очереди в приемном отделении и нехватку узких специалистов.

Как уточнили ИА «Ура.ру» в ведомстве, с 23 по 30 сентября инспекторы будут выяснять, как в учреждении организована медицинская помощь на всех этапах, в том числе как функционирует кабинет неотложной помощи, соблюдаются ли сроки записи на прием к специалистам.

Установлено, что в Нижневартовской городской поликлинике не хватает 15 врачей узких специальностей, но больше всего – участковых терапевтов. Недобор составляет 18 человек.

В департаменте здравоохранения признают наличие проблемы, но при этом объясняют, что не могут заставить молодых врачей оставаться в отрасли, даже несмотря на заключение с ними договоров на целевое обучение.