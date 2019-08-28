Суд отправил угонщика самолета в ХМАО на принудительное лечение

Суд Ханты-Мансийского автономного округа принял решение отправить на принудительное лечение Павла Шаповалова, который в январе текущего года пытался угнать самолет «Аэрофлота». Об этом в среду, 28 августа, сообщает «РИА Новости».

По данным информагентства, суд обосновал решение тем, что Шаповалов опасен для общества. Лечиться угонщик будет «в стационарных условиях специализированного типа». До вступления решения в силу мужчина будет находиться под стражей.

Шаповалова признали невменяемым 13 июня по итогам психолого-психиатрической экспертизы.

Инцидент с его участием произошел 22 января: Шаповалов, проживавший в селе Угут Сургутского района ХМАО, ворвался в кабину пилота воздушного судна, которое следовало из Сургута в Москву. Мужчина потребовал направить самолет в Афганистан. Командир экипажа принял решение о посадке в Ханты-Мансийске под предлогом дозаправки. Там нарушителя порядка задержали полицейские.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело об угоне самолета с угрозой применения насилия. Ущерб от действий Шаповалова оценили в 2 млн рублей.