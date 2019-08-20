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Врачи в ХМАО спасли руку школьника после повреждения бензопилой

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В Ханты-Мансийском автономном округе врачи спасли руку ребенка от ампутации. Мальчик повредил конечность бензопилой.

По словам медиков, у ребенка оказался поврежден крупный сосуд. Он играет важную роль в питании верхних конечностей. Перед врачами стояла задача реконструировать тончайшие сосуды и восстановить кровообращение в руке. Уникальная операция продолжалась три часа. Хирургам удалось восстановить сосуды и нервы, что в итоге позволило отказаться от ампутации. Об этом пишет ИА «Ура.ру».

Экстренная помощь ребенку была оказана в селе Покур (Нижневартовский район). Оттуда его санавиацией доставили в Нижневартовск. Затем ребенка на машине доставили в травматологическую больницу в Сургуте. Врачи отметили, что операция завершилась успешно благодаря слаженной работе всех медиков.

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