Путин отметил давление на Данию в вопросе «Северного потока – 2»

Дания в вопросе реализации строительства газопровода «Северный поток – 2» подвергается сильному давлению. Об этом в среду, 2 октября, заявил президент России Владимир Путин.

«Это от нее (Дании. — Ред.) зависит, сможет она проявить свою независимость и показать, что обладает суверенитетом, или нет», — сказал президент России в ходе форума «Российская энергетическая неделя».

По словам главы государства, если Дания не разрешит строительство магистрального газопровода, то «есть другие маршруты». «Это будет дороже и немножко нас отодвинет, но проект, я думаю, будет всё равно реализован», — цитирует Путина ТАСС.

Ранее в среду министр энергетики России Александр Новак заявил, что существуют другие варианты маршрутов газопровода «Северный поток – 2» на случай, если Дания не выдаст разрешение на проект.

Газопровод «Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря. Завершить его строительство планируют в начале 2020 года. Большинство европейских государств поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против строительства выступают страны Прибалтики, Польша, Украина, а также США, которые стремятся вывести на рынок свой сжиженный природный газ.