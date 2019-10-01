Прямой эфир

«Северный поток – 2» построен на 83%

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершено на 83%. Об этом 1 октября пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга «Газпром».

По газам: санкции США не повлияют на «Северный поток – 2»
Строящие подводную инфраструктуру компании продолжат выполнять свои договорные обязательства

«Продолжается строительство газопровода «Северный поток – 2». К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 2042 км газопровода — 83% от его общей протяженности», — рассказали в компании.

26 сентября президент Украины Владимир Зеленский назвал проект газопровода «Северный поток – 2» постепенным снятием санкций с России и большой угрозой энергетической безопасности Украины.

23 сентября президент США Дональд Трамп и его польский коллега Анджей Дуда признали строительство газопровода угрозой энергетической безопасности и обсудили, как их страны могут воспрепятствовать воплощению этого проекта.

Член Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Вашингтон и Варшава не смогут помешать реализации проекта, но в силах притормозить его строительство. По мнению сенатора, Западная Европа не смирится с таким развитием событий, особенно Германия, которая заинтересована в российском газе. Он выразил мнение, что Польша просто дублирует слова американского «старшего брата» и не проводит собственной политики.

19 сентября глава компании «Газпром» Алексей Миллер рассказал о ходе строительства газопровода «Северный поток — 2». По его словам, реализация проекта идет по графику, и есть шанс на его запуск до конца текущего года.

Газопровод «Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря. Завершить его строительство планируют в начале 2020 года. Большинство европейских государств поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против строительства выступают страны Прибалтики, Польша, Украина, а также США, которые стремятся вывести на рынок свой сжиженный природный газ (СПГ).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Зеленский назвал «Северный поток – 2» снятием санкций с России
В Совфеде отреагировали на слова Трампа и Дуды о «Северном потоке — 2»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019