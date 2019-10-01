«Северный поток – 2» построен на 83%

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершено на 83%. Об этом 1 октября пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга «Газпром».

«Продолжается строительство газопровода «Северный поток – 2». К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 2042 км газопровода — 83% от его общей протяженности», — рассказали в компании.

26 сентября президент Украины Владимир Зеленский назвал проект газопровода «Северный поток – 2» постепенным снятием санкций с России и большой угрозой энергетической безопасности Украины.

23 сентября президент США Дональд Трамп и его польский коллега Анджей Дуда признали строительство газопровода угрозой энергетической безопасности и обсудили, как их страны могут воспрепятствовать воплощению этого проекта.

Член Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Вашингтон и Варшава не смогут помешать реализации проекта, но в силах притормозить его строительство. По мнению сенатора, Западная Европа не смирится с таким развитием событий, особенно Германия, которая заинтересована в российском газе. Он выразил мнение, что Польша просто дублирует слова американского «старшего брата» и не проводит собственной политики.

19 сентября глава компании «Газпром» Алексей Миллер рассказал о ходе строительства газопровода «Северный поток — 2». По его словам, реализация проекта идет по графику, и есть шанс на его запуск до конца текущего года.

Газопровод «Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря. Завершить его строительство планируют в начале 2020 года. Большинство европейских государств поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против строительства выступают страны Прибалтики, Польша, Украина, а также США, которые стремятся вывести на рынок свой сжиженный природный газ (СПГ).