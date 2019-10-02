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Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 9 км

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту до 9 км над уровнем моря. Об этом 2 октября сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Пепловый шлейф из-за направления ветра распространился на юго-восток от вулкана. Специалисты не зафиксировали выпадения пепла в населенных пунктах края, однако не исключают вероятности выпадения незначительного количества пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального района, сообщает телеканал «360».

Вулкану присвоен «оранжевый» код опасности для авиации. Как отмечает сайт kp.ru, это значит, что Шивелуч в любой момент может выбросить столб пепла высотой свыше 10 км. Существовала вероятность выпадения пепла на Командорские острова, однако облако успешно миновало заповедный архипелаг и уже прошло 500 км.

В МЧС уточнили, что международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят, туристических групп вблизи тоже нет.

Вулкан Шивелуч поднимается над уровнем моря на высоту 3283 м, уточняет телеканал «Звезда». Он является самым северным действующим вулканом Камчатки, он расположен недалеко от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Он не спит с 1980 года и представляет угрозу населению.

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