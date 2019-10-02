Прямой эфир

Москвичам пообещали пасмурную погоду в выходные

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жителей Москвы в выходные ожидает пасмурная погода с небольшими дождями и с дневной температурой около 10 градусов, сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк в среду, 2 октября.

В ночь на субботу столбики термометров покажут +2...+7 градусов, днем не выше +5...+10 градусов. Уже в воскресенье похолодание будет набирать обороты: в ночные часы температура понизится до 0...+5, днем не выше +4...+9 градусов. По словам синоптика, которые приводит «РИА Новости», эти показатели ниже средних многолетних значений.

Также в выходные не обойдется без осадков. Как уточнила Волосюк, будут идти несильные дожди разной интенсивности и продолжительности.

Скорость ветра 5–10 м/с, урагана не ожидается. Атмосферное давление останется пониженным и будет колебаться около 740 мм рт. ст., а к вечеру воскресенья приблизится к нормальному — 746 мм рт. ст.

Тем временем в московских квартирах снизили температуру батарей в связи с потеплением на улице.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ГИБДД рассказали о связи непогоды со штрафами с камер
Разрушительный ураган «Мортимер» придет на северо-запад России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019