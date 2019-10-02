Москвичам пообещали пасмурную погоду в выходные

Жителей Москвы в выходные ожидает пасмурная погода с небольшими дождями и с дневной температурой около 10 градусов, сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк в среду, 2 октября.

В ночь на субботу столбики термометров покажут +2...+7 градусов, днем не выше +5...+10 градусов. Уже в воскресенье похолодание будет набирать обороты: в ночные часы температура понизится до 0...+5, днем не выше +4...+9 градусов. По словам синоптика, которые приводит «РИА Новости», эти показатели ниже средних многолетних значений.

Также в выходные не обойдется без осадков. Как уточнила Волосюк, будут идти несильные дожди разной интенсивности и продолжительности.

Скорость ветра 5–10 м/с, урагана не ожидается. Атмосферное давление останется пониженным и будет колебаться около 740 мм рт. ст., а к вечеру воскресенья приблизится к нормальному — 746 мм рт. ст.

Тем временем в московских квартирах снизили температуру батарей в связи с потеплением на улице.