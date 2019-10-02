Путин опроверг утверждения о шантаже со стороны КНР в ходе газовых переговоров

Утверждения, что представители Китая в ходе переговоров с Россией по газу якобы «давили» на российскую сторону при подготовке проекта газопровода «Сила Сибири», — чушь. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Так говорят те, кто не хочет, чтобы подобные проекты реализовывались», — цитирует главу государства в среду, 2 октября «Интерфакс». По словам Путина, такие заявления характерны для конкурентов России и Китая, стремящихся внести разногласия в отношения двух стран в энергетической сфере.

Как подчеркнул президент России, с китайской стороной были сложные, многолетние переговоры. Однако были найдены оптимальные решения, отвечающие интересам и России, и Китая, сказал Путин в рамках Российской энергетической недели.

По магистрали в Китай будут поступать 38 млрд кубометров газа ежегодно, но «Сила Сибири» может прокачать и больше, добавил российский лидер.

10 сентября Путин на встрече с главой «Газпрома» Алексеем Миллером поручил рассмотреть вопрос поставок российского газа в Китай через Монголию. В ходе беседы руководитель холдинга также сообщил президенту, что с 1 декабря в КНР начнет поступать голубое топливо через газопровод «Сила Сибири».

За 30 лет на китайский рынок будет поставлен 1 трлн куб. м российского газа.