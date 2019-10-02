Два человека погибли в результате аварии с фурой в Алтайском крае

В Алтайском крае фура влетела в придорожное кафе после столкновения с легковым автомобилем Toyota Raum. В результате ДТП два человека погибли.

Авария произошла на трассе Барнаул–Новосибирск в районе Тальменки. Грузовик и постройка загорелись. По предварительной оценке, площадь пожара составила около 150 кв. м.

Пассажир и водитель легковушки от полученных травм скончались на месте. Автомобиль не подлежит восстановлению.

«Водитель фуры живой. Успели помочь выбраться до пожара. Сказал, что Raum на встречку вышел», — цитирует сайт aif.ru очевидца аварии Антона Щукина.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели МЧС, врачи скорой помощи и сотрудники правоохранительных органов.

В региональном управлении МЧС рассказали, что в здании на момент аварии никого не было. Раньше там находилось кафе, но в настоящее время оно пустует, пишет сайт kp.ru.

2 октября водитель сгорел в автомобиле после столкновения с автобусом на Волхонском шоссе на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В аварии пострадали восемь пассажиров автобуса.