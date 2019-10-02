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В Петербурге иномарка загорелась после столкновения с автобусом

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Водитель сгорел в автомобиле после столкновения с автобусом на Волхонском шоссе на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщает «78 канал» со ссылкой на очевидцев в среду, 2 октября.

Авария произошла утром на юге города в промзоне Горелово. Автомобили столкнулись в районе дома № 8, в аварии пострадали восемь пассажиров автобуса, уточнили ТАСС в ГУ МЧС по области.

По данным очевидцев столкнулись легковой автомобиль Mazda и маршрутка № К-403. В результате ДТП легковой автомобиль загорелся — водитель погиб в машине.

«В автобусе все живы, но несколько людей с перемотанными головами», — приводит телеканал слова одного из свидетелей произошедшего.

Движение по Волхонскому шоссе затруднено в обоих направлениях.

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