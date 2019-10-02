Кубанским кондитерам выделят 100 млн рублей

В 2020 году кондитерские предприятия Краснодарского края получат господдержку в рамках реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом сообщил вице-губернатор Игорь Галась.

По его словам, работа в рамках нацпроекта позволила местным властями увидеть пробелы в части господдержки предприятий в некоторых сегментах экономики.

В частности, выяснилось, что на региональные предприятия пищевой промышленности оказывается высокая кредитная нагрузка. Одновременно с этим отрасль требует новых кредитных вливаний на сумму до 15 млрд рублей. Это необходимо для модернизации оборудования, пишет ИА «Кубанские новости».

Одной из мер помощи станет выделение субсидии на сумму 4 млн рублей. Деньги кондитеры получат до конца 2019 года. А в следующем году им поступит 100 млн рублей из федерального бюджета.

В сентябре в поликлиники 16 районов Краснодарского края поступило новое детское медицинское оборудование. Обновление происходит в рамках нацпроекта «Здравоохранение».