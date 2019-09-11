Новое детское медоборудование появилось в 16 районах Краснодарского края

В Краснодарском крае новое детское медицинское оборудование поступило в поликлиники 16 районов края. Об этом сообщает пресс-служба краевого министерства здравоохранения.

Первые 20 аппаратов УЗИ нового поколения установили в поликлиниках Тихорецка, Курганинска, станиц Павловской, Красноармейской и других районов. Еще 18 аппаратов планируют установить до конца года, пишут «Кубанские новости».

В 2019 году обновление оборудования медучреждений Кубани проходит в рамках нацпроекта «Здравоохранение». До конца года планируется поставить более 300 единиц диагностического оборудования для детей.

Как отмечает министр здравоохранения Евгений Филиппов, на замену устаревшего оборудования выделено 472 млн рублей. В поликлиники поступят аппараты УЗИ, анализатор крови, тренажеры для реабилитации и др.

В прошлом году на обновление материально-технической базы детских медучреждений первичного звена было выделено 400 млн рублей. На них приобрели около 500 единиц оборудования.