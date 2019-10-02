Знарок заявил о проблемах хоккеистов «Спартака» с дисциплиной

Главный тренер московского хоккейного клуба «Спартак» Олег Знарок заявил о проблемах своих подопечных с дисциплиной. Об этом 1 октября сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на слова тренера по итогам матча с ЦСКА.

«Это не ЦСКА нас переиграл, мы сами проиграли. Идут ошибки, которые нельзя допускать. С дисциплиной проблемы», — заявил специалист.

Вместе с тем Олег Знарок выразил надежду на то, что в следующем матче с участием «Спартака» хоккеисты сыграют иначе, пишет RT.

2 октября «красно-белые» уступили ЦСКА со счетом 3:9 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).