Mercedes-Benz приступил к тестам нового внедорожника Е-Class

Немецкая компания Mercedes-Benz приступила к тестам обновленного внедорожного универсала E-Class All-Terrain. Об этом 2 октября сообщает Motor1.

В настоящее время универсал проходит испытания на европейских дорогах общего пользования. По данным издания, у обновленного автомобиля появится перенастроенная подвеска, новые передний и задний бамперы, модернизированные фары и фонари, а также новая решетка радиатора.

Отмечается, что базовая версия автомобиля будет оснащаться 194-сильным дизельным двигателем и девятиступенчатой автоматической коробкой передач.

12 сентября сообщалось, что новое поколение премиального седана Mercedes-Benz S-класса получит систему автономного вождения.