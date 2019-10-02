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Mercedes-Benz приступил к тестам нового внедорожника Е-Class

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Фото: Motor1/motor1.com
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Немецкая компания Mercedes-Benz приступила к тестам обновленного внедорожного универсала E-Class All-Terrain. Об этом 2 октября сообщает Motor1.

В настоящее время универсал проходит испытания на европейских дорогах общего пользования. По данным издания, у обновленного автомобиля появится перенастроенная подвеска, новые передний и задний бамперы, модернизированные фары и фонари, а также новая решетка радиатора.

Отмечается, что базовая версия автомобиля будет оснащаться 194-сильным дизельным двигателем и девятиступенчатой автоматической коробкой передач.

12 сентября сообщалось, что новое поколение премиального седана Mercedes-Benz S-класса получит систему автономного вождения.

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