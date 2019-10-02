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Volvo анонсировала премьеру своего первого электрокроссовера

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Фото: Volvo
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Шведская компания Volvo представит электрическую версию компактного кроссовера XC40 16 октября. Об этом 2 октября говорится в сообщении пресс-службы бренда.

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Отмечается, что новинка станет первым в истории марки полностью электрическим серийным автомобилем, а также одной из самых безопасных моделей в мире.

Автомобиль будет построен на новой модульной платформе CMA (Compact Modular Architecture). У электрокара по сравнению с обычной версией XC40 будет усилена конструкция кузова, а также более низкий центр тяжести из-за аккумуляторов, расположенных в днище. Электромотор встроен в каркас для оптимизации распределения сил во время аварии и минимизации получения травм людьми, находящимися в салоне.

Внешне от обычной версии XC40 электрическая модификация будет отличаться иной решеткой радиатора, а также новыми колесными дисками. В салоне появится электронный интерфейс, с помощью которого водитель сможет получать актуальные сведения о работе систем автомобиля, в том числе информацию о заряде батареи.

Электродвигатель занимает в машине меньше места, чем двигатель внутреннего сгорания, поэтому под капотом электрического кроссовера Volvo XC40 инженеры предусмотрели дополнительный грузовой отсек объемом около 30 л.

15 апреля сообщалось, что в стандартную комплектацию автомобилей Volvo 2020 модельного года, которые продаются на европейском рынке, будут включены система предупреждения об опасности на дороге Hazard Light Alert и функция оповещения о скользких участках дороги Slippery Road Alert.

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