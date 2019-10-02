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BMW выпустила новые мощные кроссоверы X5 M и X6 M

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Фото: BMW
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Компания BMW представила кроссоверы X5 M и X6 M нового поколения. Об этом 2 октября сообщает пресс-служба немецкого бренда.

Отмечается, что обе модели получили 4,4-литровый бензиновый двигатель V8 с двумя турбинами мощностью 600 л.с. и фирменную систему полного привода. Мотор работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

От 0 до 100 км/ч новые BMW X5 M и X6 M могут разгоняться за 3,9 с. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.

Кроссоверы оснастили модернизированным шасси с адаптивной подвеской и системой активного подавления кренов, а также усовершенствованным рулевым управлением.

Продажи новых BMW X5 M и X6 M на европейском рынке начнутся в первой половине 2020 года.

16 сентября сообщалось, что BMW тестирует на европейских дорогах обновленный седан M5.

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