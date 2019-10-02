Эксперты посчитали количество внедорожников и кроссоверов в России

По состоянию на 1 июля 2019 года в России насчитывалось 10,15 млн кроссоверов и внедорожников, что составляет 23% от общего количества легковых автомобилей, зарегистрированных в стране. Об этом 2 октября сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Больше всего автомобилей данного сегмента относятся к отечественному бренду Lada — 1,2 млн единиц. Кроме того, каждый десятый кроссовер или внедорожник носит эмблему Toyota — 1,03 млн машин. Замыкает тройку компания Nissan с показателем 933 тыс. автомобилей.

В топ-10 брендов по объему парка кроссоверов и внедорожников в России также входят: Chevrolet (699 тыс. ед.), Mitsubishi (620 тыс. ед.), Hyundai (601 тыс. ед.), УАЗ (598 тыс. ед.), Renault (492 тыс. ед.), Kia (444 тыс. ед.) и Suzuki (332 тыс. ед.).

30 сентября стало известно, что автомобилей семейства Lada Samara являются самыми популярными у молодых россиян.