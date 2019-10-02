Границы братской могилы жертв татаро-монгольского нашествия утвердили в Ельце

В Ельце (Липецкая область) утвердили границы и режим использования памятника культурного наследия федерального значения — братской могилы жертв татаро-монгольского нашествия 1395 года.

Специалисты регионального управления по охране объектов культурного наследия определили границу памятника по проезжей части Красной площади, вдоль проезжей части по улице Шевченко, вдоль жилых домов по Шевченко и Красной площади и вдоль ограждения дороги по Трудовой улице. Таким образом, протяженность границ составляет 370 м, площадь — почти 10 тыс. кв. м, пишет GOROD48.

На территории разрешено проводить модернизацию инженерных сетей, работы по сохранению культурного наследия и благоустройству, воссоздавать исторический облик участка. Все работы не должны наносить вреда памятнику.

В конце августа стало известно, что Минкульт РФ поддержал идею включить Елец в список исторических поселений. В исторической части города планируют провести масштабную реконструкцию.