Прямой эфир

Строители разрушили древний могильник в Новосибирской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Новосибирской области от действий строителей пострадал крупнейший в Здвинском районе погребальный комплекс. Вместо окружного пути рабочие проложили кабель по курганам.

Как рассказал начальник отдела археологии научно-производственного центра по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области Владимир Сумин, мониторинг объектов проводится раз в пять лет. В этот раз специалисты обнаружили следы стройки на центральной части могильного поля.

По его словам, могильник является крупнейшим погребальным комплексом района и насчитывает около 300 курганов. На государственной охране состоят 176 памятников археологии, из которых 97 имеют категорию «объект культурного наследия федерального значения», уточняет VN.ru.

Информацию о нарушениях археологи направят в Госинспекцию по охране объектов культурного наследия Новосибирской области. Строительная организация может быть оштрафована на сумму от 500 тыс. рублей, после чего будет решен вопрос о проведении работ по сохранению памятника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Остановлено строительство на месте крепости 1703 года в Липецкой области
Памятник архитектуры незаконно снесли в Уфе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019