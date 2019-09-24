Строители разрушили древний могильник в Новосибирской области

В Новосибирской области от действий строителей пострадал крупнейший в Здвинском районе погребальный комплекс. Вместо окружного пути рабочие проложили кабель по курганам.

Как рассказал начальник отдела археологии научно-производственного центра по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области Владимир Сумин, мониторинг объектов проводится раз в пять лет. В этот раз специалисты обнаружили следы стройки на центральной части могильного поля.

По его словам, могильник является крупнейшим погребальным комплексом района и насчитывает около 300 курганов. На государственной охране состоят 176 памятников археологии, из которых 97 имеют категорию «объект культурного наследия федерального значения», уточняет VN.ru.

Информацию о нарушениях археологи направят в Госинспекцию по охране объектов культурного наследия Новосибирской области. Строительная организация может быть оштрафована на сумму от 500 тыс. рублей, после чего будет решен вопрос о проведении работ по сохранению памятника.