Остановлено строительство на месте крепости 1703 года в Липецкой области

В Чаплыгине Липецкой области прокуратура проверила информацию о повреждении культурного слоя на месте остатков крепости Ораниенбург. Сотрудники управления по охране культурного наследия региона обнаружили, что с ведома чиновников местной администрации ведется строительство макета для реконструкторов и туристов. Однако управление не давало разрешение на работы на месте объекта культурного наследия.

Строители успели снять с территории памятника верхний слой почвы. Возбуждено административное дело, виновникам грозит штраф до 300 тыс. рублей, передает GOROD48. Главе администрации Чаплыгина внесено представление прокуратуры.

Крепость Ораниенбург была построена в 1703 году в селе Слободское, которое Петр Первый пожаловал Александру Меншикову за успешное взятие шведского Нотебурга. В значительной мере она была срыта в дореволюционный и советский период и серьезно разрушена постройками в XX веке.