Прямой эфир

Остановлено строительство на месте крепости 1703 года в Липецкой области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Чаплыгине Липецкой области прокуратура проверила информацию о повреждении культурного слоя на месте остатков крепости Ораниенбург. Сотрудники управления по охране культурного наследия региона обнаружили, что с ведома чиновников местной администрации ведется строительство макета для реконструкторов и туристов. Однако управление не давало разрешение на работы на месте объекта культурного наследия.

Строители успели снять с территории памятника верхний слой почвы. Возбуждено административное дело, виновникам грозит штраф до 300 тыс. рублей, передает GOROD48. Главе администрации Чаплыгина внесено представление прокуратуры.

Крепость Ораниенбург была построена в 1703 году в селе Слободское, которое Петр Первый пожаловал Александру Меншикову за успешное взятие шведского Нотебурга. В значительной мере она была срыта в дореволюционный и советский период и серьезно разрушена постройками в XX веке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Редкий археологический объект нашли на раскопках на месте кремля в Туле
Россиянин спас немца в заброшенной австрийской крепости в Черногории

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019