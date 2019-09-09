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Редкий археологический объект нашли на раскопках на месте кремля в Туле

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В Туле археологи, работающие на раскопках в районе кремля, наткнулись на редкий объект. Работы проводятся на участке, где расположен фундамент Успенского собора XVII века.

По словам руководителя группы исследователей Олега Прошкина, речь идет о яме для выжига извести. Когда в Туле возводили еще один храм в XVIII столетии, была выкопана огромная яма. Это было настоящее производственное сооружение.

Эксперт пояснил, что в 1770-е годы камни обкладывали бревнами, обмазывали глиной и поджигали. Таким образом, камень-известняк превращался в порошок, который потом гасили и делали известь. Именно для этих работ и предназначалось сооружение, отметил Прошкин. Он признался, что встречает такой объект в первый раз.

Работы на месте кремля проводятся в рамках подготовки города к празднованию 500-летия возведения крепости, пишет ИА «Тульские известия».

В 2016 году президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 500-летия Тульского кремля. Основные мероприятия состоятся в 2020 году. В список реставрации вошли 14 сооружений: девять из них — в Туле, в том числе Успенский собор кремля.

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