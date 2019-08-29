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Масштабную реконструкцию проведут в исторической части Ельца

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В Ельце (Липецкая область) планируют провести масштабную реконструкцию исторической части города. Об этом 28 августа заявила замминистра культуры РФ Алла Манилова, которая посетила регион в рамках подготовки страны к празднованию 150-летия Ивана Бунина.

Как сообщает пресс-служба региональной администрации, Минкульт РФ поддержал идею врио губернатора включить Елец в список исторических поселений. Это позволит городу получить финансовую поддержку из федерального бюджета.

Алла Манилова отметила большой объем совместной с городом работы, а также заявила, что в рамках программы поддержки исторических поселений проведут большую реконструкцию исторической его части. Об этом пишет GOROD48.

Врио губернатора региона Игорь Артамонов также предложил создать в Ельце федеральный музей им. И. Бунина. По его словам, это сохранит память о великом писателе и повысит статус города как культурного центра.

Замминистра культуры положительно оценила предложение и заявила, что решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время.

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