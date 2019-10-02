Под Саратовом задержаны избившие до смерти мужчину полицейские

Двое полицейских по подозрению в избиении пьяного мужчины до смерти задержаны в городе Вольске в Саратовской области. Об этом сообщается на сайте Главного управления Следственного комитета России (СКР) по региону в среду, 2 октября.

По данным СК, 26 сентября в поселке Пролетарском под Вольском, в лесополосе неподалеку от городского кладбища, прохожие обнаружили тело 41-летнего мужчины. Судмедэксперты выяснили, что он скончался из-за многочисленных травм и большой потери крови. Позднее по подозрению в совершении преступления были задержаны двое сотрудников МВД.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

На сайте региональной прокуратуры уточняется, что, по версии следствия, 26 сентября полицейские при патрулировании улиц Вольска задержали пьяного мужчину и надели на него наручники. Между ними начался конфликт, и правоохранители на служебной машине отвезли задержанного к кладбищу, где избили его ногами, после чего он скончался.

Прокурор области взял расследование дела на личный контроль.