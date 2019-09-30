В МВД Кузбасса возбудили дело об избиении девятилетнего мальчика

Правоохранительные органы Кузбасса возбудили административное дело по факту жестокого избиения подростками девятилетнего мальчика. Об этом 30 сентября ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

Двое тринадцатилетних подростков в городе Осинники сняли и опубликовали видео, на котором один из них избивает девятилетнего мальчика, заставляя его есть камни. В соцсетях запись появилась 27 сентября. Ролик на своих страницах опубликовали местные СМИ и интернет-паблики.

Как сообщили агентству в ведомстве, в дежурную часть города поступило сообщение из медучреждения, куда обратился ребенок. Ему диагностировали ушибы мягкий тканей лица. В результате расследования, проведенного инспектором по делам несовершеннолетних было возбуждено дело об административном нарушении.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, собранные в ходе проверки материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних, также будет принято решение о постановке подростков на профилактический учет.

По словам уполномоченного по правам ребенка в Кузбассе Дмитрия Кислицына, произошедший инцидент является проявлением неоправданной жестокости со стороны детей. «Идет проверка, устанавливается, как показывает опыт, подобное может происходить как с детьми из благополучных, так и из неблагополучных семей», — приводит его слова агентство.

В апреле стало известно, что восьмилетнюю девочку избили в одной из школ Владивостока. Школьницу отправили на амбулаторное лечение с подозрением на сотрясение мозга.