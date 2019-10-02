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Жительница Москвы скончалась после пластической операции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Москве женщина скончалась после проведения ей пластической операции, Следственный комитет (СК) России возбудил по данному факту уголовное дело. Об этом 2 сентября сообщила старший помощник главы ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

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По ее словам, жительнице столицы проводили операцию 28 августа в частной клинике, расположенной по Госпитальному проезду. После хирургического вмешательства самочувствие 31-летней женщины ухудшилось.

«Нарядом скорой помощи она была госпитализирована в городскую клиническую больницу, где 1 октября, несмотря на оказанную помощь, скончалась», — рассказала Иванова.

Ведомство возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека»), назначены судмедэкспертизы. Источник ТАСС утверждает, что женщина делала коррекцию груди.

По данным Росздравнадзора, за первые шесть месяцев текущего года в России из-за различных нарушений были лишены лицензии 87 клиник пластической хирургии, из них 60 находились в Москве и Подмосковье. В частности, нарушители использовали просроченные или фальсифицированные препараты либо не имели лицензии на проведение операций.

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