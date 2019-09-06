Американка изуродовала себя при попытке стать похожей на Ким Кардашьян

Жительница Лос-Анджелеса Дженнифер Памплона потратила более $500 тыс. на пластические операции, чтобы стать похожей на телезвезду и модель Ким Кардашьян. Однако последний поход к косметологу закончился для 27-летней американки неудачно, пишет Daily Mail.

По словам девушки, всего она прошла более чем через 20 процедур и пластических операций. Так, она восемь раз увеличивала ягодицы и бедра, удалила восемь ребер, увеличила грудь и щеки, несколько раз делала ринопластику и липосакцию, подтяжку лица. Недавно американка также решилась на увеличение губ. Однако после процедуры у нее началась серьезная аллергия.

«Увидев конечный результат, я не могла поверить — моя внешность была полностью испорчена, мне сделали рыбьи губы», — рассказала она журналистам.

Через несколько дней ей вновь пришлось обратиться к специалистам — на этот раз для того, чтобы удалить филлеры. По словам девушки, теперь ее губы оказались растянутыми и сморщились, как сдувшийся воздушный шарик.

Ранее в сентябре голливудский актер Микки Рурк шокировал поклонников своей внешностью после пластических операций.