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Пользователи Сети разглядели шесть пальцев на ноге Ким Кардашьян

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Фото: ТАСС/Zuma/Dennis Van Tine
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Поклонников американской актрисы и фотомодели Ким Кардашьян рассмешил снимок, который 38-летняя звезда реалити-шоу выложила в Instagram. Внимание пользователей привлекла левая нога знаменитости.

«Ким, почему у тебя шесть пальцев?» — писали ей в комментариях.

Многие пользователи отметили, что не верят своим глазам и потребовали от Кардашьян объяснений. Как отмечает РЕН ТВ, скорее всего, снимок просто неудачно обработали в фоторедакторе.

На фото Кардашьян запечатлена со своей сводной сестрой Кайли Дженнер.

18 мая Ким Кардашьян опубликовала в социальной сети фото своего новорожденного сына, который появился на свет 10 мая от суррогатной матери.

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