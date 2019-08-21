Пользователи Сети разглядели шесть пальцев на ноге Ким Кардашьян

Поклонников американской актрисы и фотомодели Ким Кардашьян рассмешил снимок, который 38-летняя звезда реалити-шоу выложила в Instagram. Внимание пользователей привлекла левая нога знаменитости.

«Ким, почему у тебя шесть пальцев?» — писали ей в комментариях.

Многие пользователи отметили, что не верят своим глазам и потребовали от Кардашьян объяснений. Как отмечает РЕН ТВ, скорее всего, снимок просто неудачно обработали в фоторедакторе.

На фото Кардашьян запечатлена со своей сводной сестрой Кайли Дженнер.

18 мая Ким Кардашьян опубликовала в социальной сети фото своего новорожденного сына, который появился на свет 10 мая от суррогатной матери.